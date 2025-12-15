＝LOVEの野口衣織（25）が14日までに、自身のインスタグラムを更新。湯上がりショットを披露した。「温泉温泉茨城のきぬの湯いってきた〜置いてあったこのほしいもせんべい美味しすぎてたくさんストックしてるみんな食べてみてほし」と記し、上下グレーの館内着でくつろぐ様子をアップした。フォロワーからは「オフモードいーちゃん好きすぎる」「1枚目の表情好きすぎて苦しー」「彼女感満載すぎるオフショありがとう」「かわ