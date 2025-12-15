メ〜テレの尾形杏奈アナウンサー（26）が14日までに、自身のインスタグラムを更新。同期のフジテレビアナウンサーとのツーショットを公開した。「クリスマスのレゴランド小さいサンタさんが沢山いて歩いているだけで楽しい原田とミニフィギュア作るの楽しかった〜」と記し、原田葵アナウンサー（25）とレゴランドジャパンを楽しむ写真を披露。フォロワーからは「久々のツーショット」「おふたりともすごーくかわいいです」「高