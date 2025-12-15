きのう夕方、福岡市の商業施設で男女2人が刺傷された事件で、30歳の男が殺人未遂の疑いで逮捕されました。殺人未遂の疑いで逮捕されたのは、福岡県糸島市前原東の無職・山口直也容疑者（30）です。きのう午後5時前、福岡市中央区地行浜のドームで、アイドルグループ「HKT48」のイベントスタッフの男性（44）を包丁で殺害しようとした疑いがもたれています。隣接する商業施設では、ドームのライブに来ていた女性（27）も刃物で刺さ