上野動物園の双子のジャイアントパンダが、来年1月下旬に中国に返還されることがわかりました。【映像】上野動物園のパンダ（笹を食べる姿も）関係者によりますと、上野動物園の双子のジャイアントパンダ「シャオシャオ」と「レイレイ」が来年1月下旬に中国に返還されるということです。現在、日本国内にいるパンダはこの2頭のみで、返還されれば約50年ぶりに国内でパンダが不在となります。日本側は新たなパンダの貸与を