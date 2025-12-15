元不登校YouTuberで、現在は高校生で冒険家を名乗るゆたぼん（17）が15日、自身のX（旧ツイッター）を更新。立憲民主党の米山隆一氏にエールを送った。米山氏の妻で作家、室井佑月氏は「この人すごいよね。手術はうまくいっても、妻は抗生剤が種類変えてもなぜか効きにくく、熱も出たりで、なのに夫は毎日、外との喧嘩にあけくれてる。もう離婚して下さい」とポスト。妻が闘病中にも、米山氏が連日X上で一般ユーザーとバトルを展開