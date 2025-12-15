今夏レヴァークーゼンからリヴァプールに加入したMFフロリアン・ヴィルツにとって、今季前半戦は非常に厳しいものとなってしまった。年内残るゲームは20日のトッテナム戦、27日のウォルバーハンプトン戦の2試合だが、ヴィルツはまだプレミアリーグで0ゴール0アシストが続いている。徐々に存在感を発揮するシーンは増えており、9日に行われたチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第6節のインテル戦では微妙な判定ながらPK奪取で勝