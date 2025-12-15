クリスマスを前に、大阪の街を彩るイルミネーションイベントが始まりました。築１００年を超える名建築が、最新の技術で照らされきらびやかな装いを見せます。１４日から大阪・中之島ではじまった「ＯＳＡＫＡ光のルネサンス２０２５」。クリスマスに向かう大阪の街をイルミネーションが彩る恒例のイベントで、今年は中央公会堂のプロジェクションマッピングがディズニーとコラボ。５日から公開されている映画最新作「ズートピ