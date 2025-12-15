最終ラウンドを終え、記者の質問に答える石川遼。通算5アンダーで34位＝TPCソーグラス（共同）男子ゴルフの石川遼が14日、来季は米下部ツアーを主戦場にプレーする意向を示した。同日までフロリダ州ポンテベドラビーチで行われた米ツアーの最終予選会で出場権は逃したが、34位に入って下部ツアーの出場権を得た。「そこ（下部）で上位にいき（再来年）米ツアーに昇格できればいい」と語った。予選会で29位だった杉浦悠太も同様