14日夕方、福岡市で男女2人が男に刃物のようなもので刺された事件で、警察は男性を殺害しようとしたとして、30歳の男を殺人未遂の疑いで緊急逮捕したと発表しました。【映像】事件現場の様子警察や消防によりますと、14日午後5時すぎ、福岡市中央区にある「BOSS E・ZO FUKUOKA」で、「女性が背中から刺されている」と消防に通報がありました。刺されたのは男女2人で、福岡市の男性（44）が先に隣接するペイペイドーム1階駐車