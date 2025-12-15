◇米男子ゴルフツアー最終予選会最終日（2025年12月14日米フロリダ州TPCソーグラス・ダイズバレーC＝6850ヤード、パー70、ソーグラスCC＝7054ヤード、パー70）最終ラウンドが行われ、日本勢3選手は上位5人に付与される来季米ツアー出場権を獲得できなかった。6位から出た今季日本ツアー賞金王の金子駆大（23＝NTPホールディングス）はダイズバレーCを3バーディー、4ボギーの71で回り、通算8アンダーで13位に終わった。