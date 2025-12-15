オーストラリアのビーチで発生した銃撃事件について、アメリカのトランプ大統領は「明らかな反ユダヤ主義による攻撃だ」と非難しました。アメリカトランプ大統領「これは明らかな反ユダヤ主義による攻撃だ。全ての犠牲者らに哀悼の意を表したい」トランプ大統領は14日、ユダヤ教の祭りに関するイベントが開かれていたオーストラリア・シドニーのビーチで発生した銃撃事件について、このように非難しました。トランプ大統領は容疑