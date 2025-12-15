立憲民主党の米山隆一氏が15日、X（旧ツイッター）を更新。自身のX上の投稿アルゴリズムを明かした。現在、米山氏の妻で作家、室井佑月氏から入院中に「この人すごいよね。手術はうまくいっても、妻は抗生剤が種類変えてもなぜか効きにくく、熱も出たりで、なのに夫は毎日、外との喧嘩にあけくれてる。もう離婚して下さい」と三くだり半を突きつけられている。妻が闘病中にも、米山氏が連日ネット上で一般ユーザーとバトルを展開し