日本銀行はさきほど、3カ月ごとに調査する短観（＝全国企業短期経済観測調査）の最新の結果を発表しました。【映像】日銀短観 大企業製造業 3期連続の改善代表的な指標である大企業の製造業の景気判断を示す指数はプラス15となり、前回9月の調査から1ポイント改善しました。3期連続の改善で、2021年12月以来の水準です。大企業の非製造業はプラス34で、3期連続の横ばいでした。（ANNニュース）