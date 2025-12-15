福岡ソフトバンクホークスの本拠地・福岡市の「みずほPayPayドーム」と、隣接する商業施設で14日に男女2人が刺された事件で、警察は15日、男性を殺害しようとした疑いで、30歳の無職の男を緊急逮捕しました。この事件は14日午後5時ごろ、福岡市中央区の「みずほPayPayドーム」と、隣接する商業施設「BOSS E・ZOFUKUOKA」で、男女2人が男に刺されたものです。刺された2人は意識はあり、会話ができる状態です。逃げた男の行方を捜査