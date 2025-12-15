中国情報通信研究院によると、中国の人工知能（AI）産業は今年に入ってから発展を加速させており、2025年はAIコア産業の規模が1兆元（約22兆836億円）を突破する見込みです。データによると、今年、中国では、生産・製造段階での大型モデル利用の割合は昨年の19．9％から25．9％に拡大しました。2024年、中国でAIコア産業規模は9000億元（約19兆8752億円）を超え、成長率は24％でしたが、2025年には1兆2000億元（約26兆5000憶円）