NPBやMLBでも優勝を経験した川崎宗則氏日米や台湾、独立リーグを渡り歩いた44歳が、中東の地でも輝きを放った。ドバイの新リーグ「ベースボール・ユナイテッド」に参加している元ソフトバンクの川崎宗則氏が、プレーオフでの初代MVPに輝いた。元西武の中島宏之氏や元広島の薮田和樹氏ら、多数の日本人が所属する「ミッドイースト・ファルコンズ」の一員としてプレー。1チームあたり9試合という短期日程ながら、ここまでチーム