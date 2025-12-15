福岡県警筑紫野署は15日、太宰府市坂本3丁目25番付近の道路上で14日午後11時半ごろ、帰宅中の女子生徒が見知らぬ男からつきまとわれる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は40歳くらい、頭髪なし、黒色系軽自動車を運転していたという。同署は「人通りの多い道や明るい道を選ぶ。時々後ろを振り返るなどして周囲に気を配る。防犯ブザーを持つ。防犯アプリ『みまもっち』の防犯ブザー機能を活用するなどしま