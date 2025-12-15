１４日午後５時頃、福岡市中央区地行浜の商業施設付近で、男女２人が刃物のようなもので刺された。男性は胸を、女性は背中をそれぞれ刺されて市内の病院に搬送されたが、命に別条はないという。福岡県警は１５日、同県糸島市、無職の男（３０）を男性に対する殺人未遂容疑で逮捕した。容疑を認めており、包丁２本を所持していたという。同県警中央署の発表によると、刺されたのは福岡市中央区の男性会社員（４４）と、岡山県倉