【2025年12月15日〜21日の運勢】水晶玉子のプレミアムうさぎ占い（無料） 大人気のレジェンド占い師・水晶玉子先生が占う「プレミアムうさぎ占い」。各うさぎの今週の運勢はこちら。日々のくらしを楽しく生きるためのヒントにしてみてくださいね。⾃分のうさぎタイプを知る誇り高くマイペースライオンうさぎの今週の運勢太陽のようにキラキラした人がパワーをくれる。楽しい未来の話をしよう明るく笑顔を絶やさない人、素敵