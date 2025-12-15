年賀状の受け付けが始まり、東京中央郵便局の特設ポストに投函する女性＝15日午前、東京・丸の内2026年用の年賀状の受け付けが15日、全国の郵便局で一斉に始まった。日本郵便は、元日に配達するには25日までの投函を呼びかけている。当初発行枚数は前年比3割減の約7億5千万枚で、15年連続の減少。メールやSNSの普及により、記録が残る04年以降ではピーク時の6分の1程度に減った。26年の干支の午にちなみ、馬の絵柄をあしらっ