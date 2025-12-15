神奈川県大磯町で発生した住宅が全焼した火事で、意識不明だった1人の死亡が確認されました。住人の90代の女性と連絡が取れておらず、警察が身元の確認を進めています。15日午前5時前、大磯町大磯で「建物から煙が出ている」と119番通報がありました。消防車など9台が出動し、火は約2時間後にほぼ消し止められましたが、住宅1軒が全焼しました。警察によりますと、この火事で1人が意識不明の重体でしたが、死亡が確認されま