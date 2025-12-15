警察によりますと、きょう（15日）午前8時40分ごろ、岡山市東区可知２丁目の県道で、歩行者が普通貨物自動車にはねられました。この事故で、歩行者の男性が重体の模様です。 【写真を見る】【速報】岡山市東区で歩行者の男性が車にはねられ重体の模様【午前9時30分現在】 消防によりますと、はねられた歩行者は大人とみられるということです。