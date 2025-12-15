[12.14 スコティッシュ・リーグカップ決勝 セント・ミレン 3-1 セルティック]スコティッシュ・リーグカップ決勝が14日に開催され、セルティックはセント・ミレンに1-3で敗れて連覇を逃した。日本人ではMF旗手怜央とFW前田大然がスタメン出場。旗手はチーム唯一の得点を挙げた。昨季王者のセルティックは前半2分に先制を許したが、同23分に追い付く。敵陣左のDFキーラン・ティアニーが左足でクロスを送ると、ファーの旗手が滑り