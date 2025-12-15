【その他の画像・動画等を元記事で観る】 佐久間大介（Snow Man）の初単独主演映画『スペシャルズ』（2026年3月6日公開）より、「ダンス経験がある」というだけで集められたやる気ゼロの殺し屋たちの予告編映像が解禁された。 ■「オドロウゼ！」のタイトルの如く、5人がダンス！ 映画『スペシャルズ』は、年齢も性格もバラバラな＜孤高のプロの殺し屋たち＞が、裏社会のトップ・本条会のクセ者親分の暗殺をもくろみ、その親分