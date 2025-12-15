オイシックス新潟アルビレックスBCは15日、巨人、ソフトバンクでプレーしたアダム・ウォーカー外野手（34）の獲得を発表した。前広島の松山、前阪神の渡辺らに続き、これでNPB経験者は6人目の補強となった。ウォーカーは右打ちの外野手でオリオールズ傘下から22年に巨人に入団。23本塁打を放つなど長打力を発揮したが、翌年は6本塁打に終わり、24年はソフトバンクでプレーした。NPB通算成績は201試合の出場で打率・258、30本塁