マインツ戦でプレーするバイエルン・ミュンヘンの伊藤＝ミュンヘン（共同）【ミュンヘン共同】サッカーのドイツ1部リーグで14日、バイエルン・ミュンヘンの伊藤洋輝はホームのマインツ戦で今季初先発し、後半16分に退いた。マインツの佐野海舟はフル出場し、川崎颯太は後半17分までプレー。試合は2―2で引き分けた。フライブルクの鈴木唯人は1―1で引き分けたドルトムント戦にフル出場。ブレーメンの菅原由勢は0―4で敗れたシ