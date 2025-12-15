【「50年ロングセラー」の秘訣】カルビー「かっぱえびせん」やめられない とまらない秘話サッポロポテトバーベQあじ（カルビー）50周年の節目といえば、夫婦なら「金婚式」。互いに健康で共白髪を誓った男女でも、およそ3割しか迎えることができない特別な記念日だ。50年も愛し愛されてきた企業やロングセラー商品も数あるが、そこに至るまでにはどんな苦労を重ねてきたのだろうか。◇◇◇カルビーといえば、196