12月13日に放送された「女芸人No.1決定戦 THE W 2025」（日本テレビ系）では、過去最多となるエントリー数1044組の中から、7年ぶりに決勝進出したベテランのニッチェが9代目王者に輝いた。しかし、優勝者以上に話題となっているのが、審査員を務めた、粗品（32）の“辛口審査”だ。粗品が「広瀬すず嫌い」「丸山桂里奈ウソくさい」で“悪口芸”加速…審査員就任で批判される立場に粗品は今回、「THE W」で初めて審査員を務めた