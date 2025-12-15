日本最大規模の国立競技場で、初めてK-POP公演が開催された。KBSは13日から14日までの2日間にわたり、「2025 MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL IN JAPAN」を、東京都新宿区の国立競技場で開催したと明らかにした。最大8万人を収容できる国立競技場での公演は、日本国内でもSnow ManやYOASOBIなど、トップクラスのアーティストにしか許されないほどハードルが高い。ここでK-POP公演が行われたのは今回が初めてで、韓国を代表するK-POPア