会社に行くのがつらい。でも辞めれば同僚に迷惑をかけてしまいそう。転職や起業をするにも、何から手をつけたらいいかわからないーー。このように悩みながらも、代わり映えのない毎日をただ繰り返してはいないだろうか。「会社から『逃げる』ことは敗北ではなく、新しい人生を切り拓くスタートライン」そう語るのは、自動車部品の最大手メーカー・デンソーをうつ病寸前で早期退職し、45歳でブルーベリー観光農園「ブルーベリー