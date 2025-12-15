２軍公式戦に参加するオイシックスは１５日、元巨人、ソフトバンクのアダム・ウォーカー外野手と契約合意に至ったと発表した。ウォーカーは米マイナーから巨人入団。２２年に１２４試合出場、打率・２７１、２３本塁打、５２打点をマークした。２４年はソフトバンクでプレーした。ＮＰＢ通算２０１試合、打率・２５８、３０本塁打、７５打点。２５年はＢＣリーグの神奈川でプレーした。