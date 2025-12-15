東横インは、「東横INN北上駅西口」を2026年3月2日に開業する。客室はシングル116室、ワイドスペースシングル33室、プレミアムプラス16室、エコノミーダブル24室、ダブル11室、ツイン22室、ハートフル3室の全225室。室内にはダウンライトを採用し、ヘッドボードや吊戸棚を設置する。館内には宿泊者がチェックイン前にも無料で利用できるセルフロッカーと無料の平面駐車場を96台分用意する。食事は「無料元気朝食」をビュッフェ形式