日本銀行は15日、3か月ごとに企業の景況感を調査する「全国企業短期経済観測調査」＝日銀短観を公表しました。12月の調査で、大企業・製造業の景気判断指数は3期連続で改善となりました。景気が「良い」と回答した企業の割合から「悪い」と回答した企業の割合を引いた指数は、大企業製造業でプラス15と前回9月の調査を1ポイント上回りました。こうしたデータなどをもとに、日銀は、18日から2日間にわたって開く金融政策決定会合で