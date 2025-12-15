戦後80年となった2025年。世界にはどのような戦争犯罪への向き合い方があるか。ドイツのナチ犯罪者を追い続ける人々を取材した朝日新聞記者の中川竜児さんは「『ナチ・ハンター』として知られる夫婦2人の活動は、元ナチ党員であるクルト・キージンガーが西ドイツ首相に就任したことが大きなきっかけになった」という――。※本稿は、中川竜児『終章ナチ・ハンターナチ犯罪追及 ドイツの80年』（朝日新書）の一部を再編集したもの