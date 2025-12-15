オイシックス新潟は15日、アダム・ウォーカーと契約合意を発表した。ウォーカーは22年に巨人に加入し、124試合に出場して、打率.271、23本塁打、52打点の成績を残したが、守備面に課題を抱えていた。2年目の昨季は開幕を二軍で迎え、一、二軍を何度も往復し、1年目を下回る57試合の出場にとどまり、打率.263、6本塁打、20打点終わり、同年オフに高橋礼、泉圭輔との交換トレードでソフトバンクに移籍。20試合に出場して、打率