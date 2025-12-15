Uber JapanとUber Eats Japan、楽天グループおよび楽天ペイメントは、楽天ID連携を軸とした戦略的パートナーシップを本格的に開始する。世界最大級のモビリティ・デリバリー基盤を持つUberと、日本最大級のポイント経済圏を持つ楽天が新たな価値共創を目指す。Uberと楽天が、戦略的パートナーシップを推進12月9日から順次、UberとUber Eatsに、共通ポイントサービス「楽天ポイント」オンラインを導入。これにより、12月12日までに