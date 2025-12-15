多くの男性は気配り上手な女性に癒しを感じるもの。自分に尽くしてくれる女性を好意的に捉える人も多いようです。そこで今回は、アンケートを参考に「『尽くしてくれる女性だ！』と男性が確信する瞬間」をご紹介します。【１】写真を撮るタイミングで自分から撮影側に名乗り出たとき「集合写真を撮るとき『私、撮るよ』と名乗り出る子。控えめなところがいい！」（１０代男性）というように、進んで裏方に回ろうとする姿勢が「尽く