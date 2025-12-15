ここ最近、テレビ関係者の間で話題になっているアイドルグループがある。それが、福岡を拠点に活動するHKT48だ。◆卒業生が次々と意外なブレイク！グループの未来を切り開くOGたちHKT48といえば、AKB48プロジェクトの第4弾として結成され、2011年10月23日に西武ドームでお披露目されたグループである。2014年には『第65回NHK紅白歌合戦』へ初出場を達成し、ブレイクを果たした。近年では、テレビの歌番組などで見かけることが少な