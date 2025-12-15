◇イングランド・プレミアリーグクリスタルパレス0―3マンチェスターC（2025年12月14日英国・ロンドン）クリスタルパレスの日本代表MF鎌田大地（29）がホームのマンチェスター・シティー戦で負傷交代した。0―1の後半19分に空中戦で相手選手と競り合って着地した際に右太腿裏を負傷。ピッチに倒れ込み、同22分にスタッフに肩を借りながらピッチを退いた。グラスナー監督は試合後、鎌田に関して15日に検査を行うことを明