ＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」が１４日、最終回を迎えた。都内でパブリックビューイングが行われ、主演の横浜流星（２９）らが登壇。応募総数２万８６００通の中から選ばれた約９００人がフィナーレを見守った。まさに「べらぼう」な大河だった。初めて江戸中期を舞台にし、合戦があるわけでも、有名武将が出てくるわけでもない。主人公は…蔦重？？どこか疑心暗鬼のまま始まった印象だが、大河ドラマ史に