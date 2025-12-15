ふたご座流星群が出現のピークを迎え、宮崎県串間市の都井岬で見られた流れ星＝14日深夜（15秒露光）冬の夜空を彩る「ふたご座流星群」が14日夜から15日明け方にかけて観測の好機を迎え、各地で天文ファンらが見入った。今年は月明かりの影響が限定的なため好条件。宮崎県串間市の都井岬では、快晴の夜空に幾筋もの光が流れた。ドライブ中に車を止め、満天の星を眺める人の姿もあった。千葉県南房総市の野島崎灯台公園では、潮