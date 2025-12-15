日銀本店日銀が15日発表した12月の企業短期経済観測調査（短観）は、代表的な指標である大企業製造業の景況感を示す業況判断指数（DI）が9月の前回調査から1ポイント上昇のプラス15となり、3四半期連続の改善となった。米国の高関税政策を巡る不確実性の低下を反映した。日銀は18、19日に開く金融政策決定会合で利上げを決める見通しで、判断の追い風となる結果と言えそうだ。大企業非製造業のDIは9月の前回調査から横ばいのプ