ドジャースのタイラー・グラスノー投手（32）が自身のトレード説について、球団幹部から否定されたと14日（日本時間15日）、米記者が自身のX（旧ツイッター）で報じた。グラスノーをめぐっては米メディアがトレードの候補に挙がっていると報道。ただ、「MLBネットワーク」や「スポーツネット・ニューヨーク」（SNY）などに出演するダニ・ウェクセルマン氏がXで「ドジャースの先発投手タイラー・グラスノーがMLBネットワークラ