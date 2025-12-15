県内では14日、交通事故が相次ぎ、長崎市では60代の男性が普通乗用車にはねられ、意識不明の重体となっています。 14日午前6時20分頃、長崎市脇岬町の国道499号で、道路を横断していた60代の男性が普通乗用車にはねられる事故がありました。 警察によりますと、男性は頭などを強く打ち病院に搬送されましたが、意識不明の重体となっています。 現場は片側1車線の直線から緩やかなカーブに続く道路で、近くには横断歩道が