早期の円買い介入に否定的＝2024年までとは違う 10月の高市政権誕生の前後に急拡大した日本の長期金利上昇と円安。それは先週（12月8日週）にかけてやや一服した感じとなった（図表1参照）。では「長期金利上昇＝円安」は終わったのか。これについて為替、金利の政策当局関係者たちはどのように見ているのか。複数の関係者に直接聞いてみた。【図表1】米ドル／円と日本の長期金利（2025年1月～） 出所：LSEG社データ