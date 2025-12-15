東京・上野動物園の双子（４歳）のジャイアントパンダ、シャオシャオ（オス）とレイレイ（メス）が来月下旬、中国へ返還されることがわかった。現在、国内で飼育されているパンダはこの２頭のみで、新たな貸与の見通しは立っていない。１９７２年の日中国交正常化直後にカンカン、ランランが来日して以来初めて、パンダが国内から姿を消す公算が大きくなった。