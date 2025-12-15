大阪府の交野市役所で、長年にわたり続いていたパワハラ・暴行事案。昨年7月、内部通報が行われたにもかかわらず、市は1年以上も放置していた……。後編では、市関係者や周辺からの聞き取りで判明した、これまでパワハラが表沙汰にならなかった構造的な背景と、市の「責任逃れ」の体質を記す。（前後編の後編）【写真を見る】北斗七星伝説、星田、天の川…「星のまち」がパワハラで揺れている見て見ぬふりをする周囲内部にこ