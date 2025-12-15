俳優の横浜流星が14日、都内で行われたNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』最終回パブリックビューイング＆トークショーに、橋本愛、染谷将太、中村蒼、風間俊介、高橋克実と共に出席。1年簡に渡り作品を応援してくれたファンに感謝の言葉を述べていた。【写真】約34倍の倍率を勝ち抜いたファンの前に横浜流星、橋本愛らキャストが集結！本作は“江戸のメディア王”として時代の寵児となった蔦屋重三郎（横浜）の生涯