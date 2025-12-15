週明け15日の東京株式市場で日経平均株価は、一時700円以上値下がりしました。先週末のニューヨーク市場ではハイテク関連株などを含め、主要な指数がそろって下落しました。この流れを受け、東京市場でも半導体関連株など幅広い銘柄に売り注文が出ています。