ぺえ・RIHO（平成フラミンゴ）・稲田美紀（紅しょうが）の3人が、他人から見たら地獄でも本人にとっては“忘れられない甘く沼った恋愛”を語り合う恋愛トークバラエティ『私が愛した地獄』。12月11日（木）に放送された同番組では、銀座のホステスが過去に交際した“コスパ最優先男”とのエピソードを明かし、スタジオを驚かせる場面があった。【写真】先輩女性芸人を本人の前で“完コピ”したレインボー・池田直人今回の街頭イン